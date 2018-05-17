Сергей Лазарев готовится спеть дуэтом

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Сергей Лазарев поделился с поклонниками снимком, который сделал на студии звукозаписи. Поклонники певца стали рассуждать о том, какую песню стоит ожидать от него в ближайшее время.

На странице Лазарева в Instagram появилась фотография, на которой он стоит пред микрофоном. «Ой, что буууудет», - отметил в тексте к публикации певец. Также он указал, что очередной хит планирует записать дуэтом с другим исполнителем, о чём говорит хештег #тандем.

Поклонники Сергея встретили публикацию с радостью, отмечая, что с нетерпением ожидают новую песню. В комментариях появилось множество предположений о том, кто составит компанию исполнителю. Многие считают, что в дуэте с Сергеем споёт украинская певица Ани Лорак, совместную песню с которой фанаты ожидают уже давно. Вторым вариантом стал Макс Барских, композицию с которым поклонники Лазарева также хотели бы услышать. Кто-то предположил, что исполнять песню стоит с Бузовой, так как она сейчас очень популярна.