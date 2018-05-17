Самойлова рассказала о провале на Евровидении

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Юлия Самойлова объяснила, почему она не прошла в следующий этап конкурса. Певица рассказала, что очень сильно переживала.

В этом году представительница России не прошла в финал конкурса. Позже Юлия объяснила причину своего провала на Евровидении. Девушка очень сожалеет о том, что не оправдала всех ожиданий и подвела Россию. В ходе конференции певица объяснила, что сильно переживала, из-за чего выступление не удалось.

Фанаты Самойловой все равно поддержали ее, заверив, что она выступила очень достойно. И тот факт, что она вообще оказалась на сцене, участвуя в таком конкурсе, уже говорит о ее большом таланте.

Напомним, что второй полуфинал прошел в Лиссабоне десятого мая, после которого Юлия Самойлова не прошла в финал. Победителем в Евровидении вышел Израиль, с его представительницей Неттой Барзилай.