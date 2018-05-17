После выступления в Ставрополе у Лёвы из БИ-2 "замурчала душа"

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16 мая в Ставрополе прошёл концерт группы БИ-2. Вход на территорию площади Ленина был бесплатным для всех желающих.

"Спасибо городу Ставрополь! Большое спасибо. Душа мурлычет и поёт", - рассказал Егор Бортник, фронтмен группы БИ-2, более известный, как Лёва.

Примечательно, что группа выступила, невзирая на проблемы со здоровьем вокалиста, который до этого оказался в больнице. Пользователи в интернете просят коллектив ещё посетить их город с концертом.

Стоит отметить, данное выступление стало одним из трёх, которые ожидает Ставрополь в это время, согласно Студенческой весне. Пара юношей залезли на крышу банка чтобы лицезреть концерт. Следующими гостями станут Ёлка и Мота.