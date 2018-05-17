Лариса Гузеева лично проверила натуральность груди участницы шоу «Давай поженимся»

Сегодня, 16:13

Претенденты на знакомство с потенциальной «второй половинкой», пожелавшие принять участие в телевизионном шоу «Давай поженимся», рискуют попасть в непредвиденную и неловкую ситуацию. Этому способствует непредсказуемость ведущей.

Не стал исключением и очередной выпуск популярной программы. В ходе шоу Лариса Гузеева лично проверила натуральность пышной груди одной из участниц. Для этого телеведущая просто-напросто потискала бюст 23-летней москвички Ляли, чем привела девушку в явное замешательство. Судя по дальнейшим репликам в характерной манере, Гузеева осталась довольна осмотром и предрекла Ляле счастливую судьбу.

Однако у девушки, имеющей пышную натуральную грудь, напрочь отсутствовало чувство юмора. Красавица начала горячо доказывать, что никогда бы не обратилась к пластическим хирургам, потому что по бабушкиному рецепту поедает сырую капусту в больших количествах. Гузеева усугубила ситуацию и довела невесту до истерического плача замечанием о том, что возможно такой роскошный бюст мешает твердо держаться на ногах. Пришлось свахе Розе Сябитовой спасать положение.