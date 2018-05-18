Победительница Евровидения заставила Нетаньяху сплясать «танец курочки»

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Победительницей Евровидения-2018 стала израильская певица Нетту Барзилай. Ее фирменный танец «курочки» исполнил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

После победы израильской исполнительницы в песенном конкурсе Евровидение-2018 самым популярным танцем в стране стал «танец курочки». Встречаясь с победительницей конкурса, премьер-министр Беньямин Нетаньяху тоже приобщился к танцу.

Напомним, что конкурс завершился на прошлой неделе. В этом году его принимала Португалия. Израильской исполнительнице букмекеры сразу пророчили первое место. На родине победительницу встречали овациями в Иерусалиме.

Премьер страны на своей страничке в социальной сети поздравил Нетту Барзилай и выразил уверенность, что Израиль примет песенный конкурс в следующем году на высшем уровне. Также Нетаньяху пригласил певицу в гости, в ответ исполнительница подарила ему и жене по фирменному леденцу.

Напомним, что ранее Яна Рудковская заявила, что израильская певица Нетта Барзилай выбилась в лидеры «Евровидения-2018» благодаря своей нестандарности и смелости в необычной подаче себя и самого номера. Стоит отметить, что не все восприняли выступление Нетты Барзилай должным образом, так, например, на Сергея Соседова выступление израильской певицы производит неоднозначное впечатление.