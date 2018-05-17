«Руки-базуки»: Певица Валериях похвасталась мышечной массой

Сегодня, 17:00

Известная российская артистка Валерия является настоящим примером для женщин. Певица доказывает, что даже в 50 лет можно быть обладательницей превосходной фигуры и даже «рук-базук».

Певица Валерия является настоящей спортсменкой, которая практикует не только растяжку и йогу, но и тренировки с персональным тренером. Недавно певица поделилась новым фото, где в розовом топе и облегающих лосинах показала превосходную форму. «После перерыва вернулись к тренировкам. На фото проверяем, не потеряли ли мышечную массу», - подписала снимок Валерия.

«Девочки какие же вы молодцы!», «Вот это точно руки-базуки, отличная форма», «Крутые девчонки», «Валерия, вы мой идеал и источник вдохновения», «Молодцы! Не потеряли! Прекрасно выглядите!», «Очень круто подсушились, мышцы просто восторг», «Очень вдохновляете! Пример для многих!», - сообщили восторженные поклонники Валерии.