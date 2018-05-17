Образ Анфисы Чеховой для финала "Взвешенных и счастливых людей" поразил поклонников

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Анфиса Чехова показала, в каком наряде предстанет перед зрителями в финальном выпуске шоу «Взвешенные и счастливые люди». Поклонники российской телеведущей с восторгом встретили образ, назвав её самой красивой девушкой в Сети.

«Спасибо, всем кто был к нему причастен, всем кто помогал мне делать мою работу в кадре!» - гласит текст публикации на странице Чеховой в Instagram. Далее она привела список тех, кто оказал ей помощь. В него вошли как стилисты, так и те, кто работал над самим телешоу. Также она поблагодарила всех участников за пример, который они показали всем зрителям, доказав то, что при желании всё возможно. Но для поклонников текст оказался менее интересным, чем наряд, в котором Анфиса предстала на фото.

На снимках телеведущая стоит в открытом длинном платье синего цвета, которое, по мнению поклонников, делает её еще стройнее. Фотографии были встречены с восторгом, для многих подписчиков Чеховой подобный образ показался подходящим не только для окончания съемок шоу, но и для событий мирового масштаба. Они считают, что Анфисе стоило бы появиться на красной дорожке Каннского кинофестиваля, показав всем, что есть настоящая красота.