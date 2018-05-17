Известный актер рассказал, как целуется невеста принца Гарри Меган Маркл

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Известный английский актер и юморист Рассел Брэнд решил словить немного «хайпа» на самой обсуждаемой теме, а именно – королевской свадьбе. На днях актер в прямом эфире признался, чо целовался с Меган Маркл.

Перед королевской свадьбой внука Елизаветы II Гарри и его возлюбленной Меган Маркл продолжают разгораться нешуточные скандалы, которые явно не нравятся королеве. Недавно 42-летний Рассел Брэнд на программе Loose Women рассказал в подробностях, как целовался с Меган Маркл.

Стоит отметить, что поцелуй был 8 лет назад на съемочной площадке совместного фильма, где играли актеры. Стэндап-комик сообщил, что Меган очаровательная девушка, которая, действительно, умеет целоваться.