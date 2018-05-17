Дайнеко пояснила свое нежелание показывать дочь общественности

Сегодня, 13:08

Певица рассказала о причинах такого решения. Виктория Дайнеко прячет от общественности свою дочь, что возмущает многих ее поклонников.

Виктория Дайнеко с самого рождения дочери заявила, что не собирается показывать ребенка публике. Сперва поклонники с пониманием отнеслись к такому решению звезды, но после того, как позиция певицы не изменилась, многие перестали понимать ее. Дайнеко неоднократно заявляла, она не хочет, чтобы ее девочка росла с пониманием того, что она – «звездный ребенок».

После неоднократных просьб фанатов показать свою малышку Виктория Дайнеко заявила, что не желает слышать критику в свой адрес и адрес своего ребенка. Повышенное внимание к ней и ее семье, а также событиям, происходящим в жизни певицы, всегда приносило только дискомфорт и раздражение. Критику, которую звезда слышит в свой адрес, она всегда достаточно тяжело переносит, особенно если это будет касаться ее ребенка.

Напомним, что популярная певица не дает отцу общаться с дочерью, о чем Клейман неоднократно заявлял журналистам. Сама же певица полностью отрицает данную информацию и рассказывает, что экс-супруг сам не хочет приходить к дочери, а их общение проходит всего один раз в несколько месяцев и занимает пару часов.