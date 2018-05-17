Полина Гагарина с грустью попрощалась с Мальдивами

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О последнем дне отдыха она рассказала поклонникам в Instagram. За считанные минуты снимок набрал более 19 тысяч лайков.

Полина Гагарина написала в Instagram: «Завершающий день на Мальдивах... солнца нет, идёт дождь, мы грустно смотрим на небо и собираем чемоданы...». Звезда эстрады с грустью попрощалась с любимым местом отдыха, где также часто гуляет Анастасия Волочкова.

На фотографии Полина Гагарина запечатлена в легком длинном платье светлого оттенка с синими узорами. Певица стоит на большом засохшем дереве, которое лежит на шикарном пляже. Ветер добавляет в кадр нотку драматизма и горести от того, что приходится покидать такие прекрасные места.

Поклонники принялись засыпать знаменитость комплиментами, указывая на ее красоту и талант. Многие также восхищались сделанной фотографией с художественной точки зрения, отмечая, что фотографу удалось передать нежное и ностальгическое настроение.