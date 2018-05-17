Беременная Светлана Лобода показала чувственное фото в Instagram

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Пользователи Сети единогласно утверждают, что певице с украинскими корнями Светлане Лободе к лицу беременность. Недавно артистка буквально очаровала поклонников новым чувственным фото в Instagram.

Светлана Лобода продолжает светиться от счастья, поскольку совсем скоро у артистки должен появиться второй малыш. Сообщается, что рожать знаменитость будет в США, куда временно уже переехала вместе со своей дочерью от первого брака Евангелиной. Недавно артистка порадовала поклонников новым чувственным фото на последних месяцах беременности.

«Какая красивая... восхитительно!», «Нежная красотка», «Щёчки появились. Беременность к лицу», «Смотрю на фотографии, самой хочется забеременеть, как красиво», «Самая красивая и настоящая!», «Да, беременность только украшает человека, очень красивая!», «Вы божественно красивая!!! Такая уютная обстановка», - написали фанаты Лободы в Instagram.