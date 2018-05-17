Ани Лорак фанаты сравнили со «старой уткой» из-за перекаченных губ

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Поклонники Ани Лорак недавно в соцсети Instagram заявили, что артистка испортила себе внешность. Многие были разочарованы увидеть на лице Каролины большие искусственные губы, за которые певицу прозвали «старой уткой».

39-летняя украинская певица Ани Лорак продолжает гнаться за молодостью, чтобы не уступать свое место в шоу-бизнесе молодым исполнительницам. На этот раз Лорак значительно увеличила свои губы, что и расстроила фанатов, которые в комментариях Instagram высказали артистке свое недовольство на счет новой внешность Лорак.

«Какая прелестная улыбка была до "уточки"... ну к чему вы так сомневаетесь в этом? Не делайте больше этих уколов, ведь портят ваше ангельское лицо», «Стала настоящим посмешищем из-за этих губ», «С ботоксом явно переборщила! На старую утку стала похожа!», «С ума сошли с накачкой губ. Рот как у утки», «Очень неестественно смотрятся губы», - заявили подписчики Лорак.