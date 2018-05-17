«Контрольная закупка» провела рейд в холодильнике Ирины Безруковой

Сегодня, 10:27

Проверку звездного холодильника организовал ведущий программы Антон Привольнов. Соответствующий снимок актриса уже опубликовала на своей странице в Instagram.

В одной из рубрик программы «Контрольная закупка» под названием «Вкусные советы» Антон Привольнов отправился к Ирине Безруковой, которая с радостью открыла для ведущего свой холодильник. Там был проведен своеобразный рейд, в результате в холодильнике звезды нашли клубнику, баночку со снадобьем от вирусов на основе имбиря и розовое сало. Именно на этих продуктах был сделан акцент.

Оказывается, утонченная Ирина Безрукова не прочь полакомиться салом с черным хлебом. Что касается фруктов, то артистка предпочитает клубнику «не стеклянную», как она пояснила сама. А от вирусов она спасается не медикаментами, купленными в ближайшей аптеке, а «волшебным» снадобьем на основе имбиря. Безрукова стала понемногу вливаться в медиа, так как после смерти сына Андрея в 2015 году не могла общаться с людьми. Об этой трагедии она рассказала Борису Корчевникову, заявив, что ее сын не должен был умереть.