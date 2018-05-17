Пелагея чувствует вину из-за непростых отношений с дочерью

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Звезда не показывает ребёнка посторонним, но рассказывает о методах воспитания и об изменениях в её жизни с появлением в семье первенца. Пелагею можно назвать любящей и заботливой матерью, однако одновременно с этим она не позволяет девочке лишнего.

В 2017 году исполнительница первый раз почувствовала прелести материнства и подарила своему супругу Ивану Телегину красивую дочь. Артистка утверждает, что на первом месте в её жизни находится семья, но и отказаться от няни они с мужем не могут, так как не хотят рисковать карьерой. Сейчас Пелагея всё время находится с малышкой, но когда ребёнок остаётся с няней или бабушкой, молодая мама испытывает дискомфорт.

"В жизни всё изменилось. Я хоть и не могу себе позволить отказаться от концертов, так как это моя работа, но я чувствую вину в том, что я просто вынуждена не видеть дочь долгое время. Тут нужно найти правильный баланс, тем не менее семья сейчас для меня это самое главное", - рассказала Пелагея.