Дмитрий Нагиев открыто посмеялся над творчеством Бузовой

Вчера, 23:30

Известный телеведущий недавно участвовал в праздничном мероприятии, в рамках которого прошла церемония вручения Национальной телепремии под названием "Дай пять". В роли жюри оказываются дети и подростки, которые посредством голосования выбирают победителей в разных номинациях.

Ведущая Анфиса Чехова на торжестве объявляла победителя категории "Лучший спортсмен". При выходе звезды на сцену, Нагиев спросил, каков смысл в её телешоу. На это артистка ответила, что таким образом делает людей счастливыми.

"Вы не даёте им слушать музыку Ольги Бузовой?", - пошутил Нагиев.

В зале оценили реплику ведущего и сразу можно было слышать реакцию публики в качестве бурных аплодисментов.

Ольга Бузова пока не дала своих комментариев по поводу вышеупомянутой шутки. Таким образом, Дмитрий Нагиев открыто высмеял творчество новоиспечённой певицы.