Водонаева высмеяла «попрошаек лайков» в Instagram

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Свое мнение экс-участница «Дома-2» высказала в личном аккаунте, где на нее подписаны 2 миллиона человек. Модель подчеркнула, что стала меньше уважать звездных коллег, которые прибегают к таким пошлым методам раскрутки.

Алена Водонаева является успешной моделью и живет вполне счастливой жизнью, которую гордо демонстрирует в Instagram. Селебрити никогда не просит лайки у своих подписчиков, зарабатывая симпатии с заслуженным достоинством. Так, модель высмеяла «попрошаек лайков», среди которых есть и ее коллеги, хорошо всем знакомые.

Алена Водонаева высказалась: «Скажите, а что за бум такой в последнее время насчёт лаков? Листая инстаграммы часто натыкаюсь… на то, что люди выпрашивают лайки или просят лайкнуть их ещё до того, как пошёл основной текст… Я прям многих своих знакомых стала меньше уважать за такую пошлость. Подобные способы завоевания аудитории это как секс за выгоду со старым сморщенным дедом-продюсером. Самодостаточности ноль!». Судя по посту, это был крик души известной модели.