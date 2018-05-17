Хайди Клум повторила культовое фото Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд с обнажённым бюстом

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Речь идёт о снимке, который был сделан в 1957 году. Тогда компания Paramount организовала вечеринку в честь новой звезды. Однако завистливое выражение лица, которое смотрело на полуголую грудь, вошло в историю и стало просто легендарным.

Праздничное мероприятие было сделано в честь Софи Лорен. Суть снимка в том, что модель и актриса Джейн Мэнсфилд просто улыбается, а вот Софи смотрит на её обнажённый бюст. Кстати именно Мэнсфилд была секс-символом 50-х годов. Её считали второй Мэрилин Монро, это видно даже по внешности. Однако её судьба была тоже трагичной.

Итого, через 61 год топ-модель Хайди Клум решила повторить это культовое фото. Она сыграла роль Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд. Женщина очень известна подобными затеями.

Каждый год на праздник Хеллоуин её выдумки обсуждает мир самого крупного шоу-бизнеса.