Фанатов удивила обнажённая большая грудь 19-летней Алеси Кафельниковой

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Девушка в свой юный, даже почти детский возраст публикует полуголые снимки на свою страницу в Instagram очень часто. В ответ на это её не перестают критиковать. Кроме того, снижается и активность на странице манекенщицы. Из почти полумиллиона подписчиков фотографии оценивают около 30 тысяч.

Сейчас 19-летняя Алеся Кафельникова находится в Москве. Там она посещает различные светские мероприятия. На недавно опубликованной фотографии юная девушка была запечатлена в открытом платье с оголёнными плечами и грудью.

Однако больше всего фанаты удивились не самому образу Кафельниковой, а её визуально большой груди. Людям стало не понятно, откуда у 19-летней девушки, которая к тому же до недавнего времени была наркоманкой, появился такой бюст. Кроме того, манекенщица очень хрупкая. Ей часто приписывают анорексию.

Подписчики Алеси Кафельниковой пришли к логическому выводу, что девушка просто «одела лифчик с пушапом» и «удачно села». Также были версии, что она просто «сделала» себе бюст, однако на остальных фото этого не заметно.