«Тело богини»: Мать троих детей Анна Седокова показала фигуру в купальнике

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Мать троих детей Анна Седокова продолжает восхищать подписчиков результатами своего похудения и работы в тренажерном зале. Певица не стесняется публично демонстрировать фигуру в купальнике.

Анна Седокова на днях устроила необычную фотосессию, где позировала в соблазнительном черном купальнике на красных стульях времен СССР. Поклонники не только оценили необычную задумку фотосессии, но и восхитились прекрасной фигурой знаменитости.

«Вот это фигура! Красиво, сочно, сексуально», «Седокова, ну нельзя быть такой красоткой!», «Ох эти ножки, просто загляденье», «Анна, Вы прекрасны и очень сексуальны», «Какая Красивая....Только все портит эта обстановка», «И эта шикарная девушка- мама троих детишек!» «Шикарная, всегда любуюсь тобой!», «Анна! Вы очень красивая! Такая шикарная мама! Успехов вам!», - выразили свое восхищение пользователи Сети.