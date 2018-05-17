Обнажившейся на Сейшелах Ольге Бузовой посоветовали найти мужика

Сегодня, 08:15

Откровенные снимки, выложенные телеведущей в социальную сеть с райских Сейшельских островов, вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые хейтеры посоветовали обнажившейся на съемках «Дома-2» певице подумать о карьере порноактрисы.

Бузова выложила ряд фотографий, на которых она предстает перед поклонниками «аки Ева в Эдемском саду», то есть в чем мать родила. Оголившейся телеведущей сразу же посоветовали поскорее найти себе мужика или, в силу разносторонности своей натуры, начать сниматься в порно.

На снимках Ольга предстает в нескольких ракурсах и природных декорациях. Голая Бузова лежит на травке, кокетливо прикрывшись пальмовой ветвью.

Обнаженной на фоне моря с накинутой на бедра простыней, а также изображает некую асану из йоги. Подписчики как всегда разделились. В большинстве, конечно же остались ярые поклонники телеведущей, которые использовали множество лестных эпитетов для выражения своего восхищения красотой и грацией кумира. Хейтеры же ехидно переиначивали название телепроекта, называя его «Публичный дом-2», советовали Бузовой идти в порноактрисы. Некоторые уличили Ольгу в заимствовании поз у Анастасии Волочковой.