Мария Лиман на фото прикрылась только бриллиантами

Вчера, 22:47

Мария Лиман решила, что не стоит прикрывать грудь. Достаточно украсить ее несколькими бриллиантами.

Телеведущая и звезда журнала «Playboy» Мария Лиман поделилась со своими подписчиками очередным откровенным фото. Девушка написала:

«Лучшие друзья девушек – бриллианты, а лучшие друзья мужчин?»

На фото жгучая брюнетка предстала в черных трусах, а вместо бюстгальтера у звезды на груди красуется украшение из бриллиантов, которое особо ничего не прикрывает. Казалось бы, такое фото должно вмиг получить огромное число «лайков», при том, что у модели более трехсот тысяч подписчиков. Однако, за час фото собрало около двух тысяч лайков.

Зато комментарии не заставили себя ждать. Модель вызвала у подписчиков бурю эмоций. «Красиво, заманивает», «Хороша!», «Очень сексуально!», «Ты до невозможности красива и очаровательна, обаятельна и привлекательна!» - пишут они.

А ответом на вопрос, кто же является лучшим другом у мужчин, многие ответили – Мария Лиман и ее роскошное тело.