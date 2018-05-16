Оксана Самойлова назвала себя «бомжом в трико»

Сегодня, 22:10

Жена рэп-исполнителя не постеснялась выложить в сеть свой «домашний наряд». Женская аудитория в восторге от схожести со звездой.

Любящая жена и мать двоих детей Оксана Самойлова порадовала своих подписчиков ново фотографией в Instagram. Девушка одета в свободную и совершенно не сексуальную пижаму, а укладка волос совершенно отсутствует. Оксана отметила, что постаралась и выбрала самый симпатичный вариант одежды, в которой она ходит дома, ухаживая и бегая за детьми. «Быть королевой ы быту очень неудобно, а говорят – надо. Но, для меня невозможно заниматься домашними делами и детьми в секси-обмундировании. Но мэйк до ночи не смываю», - делится Оксана.

Также, она рассказала, что пыталась экспериментировать с домашними образами, но ползать на коленях за детьми в шортах – не вариант, а из-за постоянно мерзнущих ног ей приходится ходить в теплых носках, что по ее словам, уже далеко не привлекательно. «В общем, как ни крути, дома я всегда бомж в трико», - прозвала себя модель, чем вызвала положительные эмоции и смех у своих поклонников.

Из многочисленных комментариев под фото следует, что всех мужчин после свадьбы дома ждут «бомжи в трико». Однако женская половина аудитории отмечает, что если у девушки стройная и подтянутая фигура, ухоженная кожа и волосы, то никакие трико ее не испортят. «Чем я больше нахожусь дома, тем больше становлюсь похожа на бездомную», - отмечает одна из подписчиц.