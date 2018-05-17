Тарасов и Костенко обустроили детскую для дочки

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Супружеская пара завершила обустройство детской комнаты. Они с нетерпением ждут появления дочки.

Вот-вот на свет появится малышка, которую так ждут Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Супруги, переехав в загородный особняк футболиста, незамедлительно начали в нем ремонт. Процесс движется к концу, и завершительным этапом стало обустройство детской комнаты.

Стало известно, что комната малышки будет рядом с комнатой семейной пары на втором этаже. Однако, не исключено, что первое время их ребенок будет жить в комнате с родителями. Заведомо зная, что родится девочка, дизайн комнаты был сделан в нежных тонах: кроватка и стены молочного оттенка, минимум мебели, деревянный пол и небольшой элемент роскоши – золотая роспись.

Анастасия в комментарии под фото, которым она поделилась в Instagram, отметила, что раньше она совершенно не обращала внимания на детские кроватки, а сейчас не может пройти мимо всего «детского».

Напомним, что супружеская пара сыграла свадьбу в январе и обвенчалась в церкви. Беременность умело скрывалась, но на середине срока пара решила признаться о пополнении в семье. Малышка должна родиться в начале лета.