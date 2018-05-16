Рудковская и Плющенко хотят четвёртого ребёнка

Сегодня, 21:34

Не все знаменитости склонны к афишированию своей личной жизни, предпочитая сохранять тайну до поры до времени. Но немало и тех, кто не делает из неё секрета, ничуть не меньше увеличивая количество своих подписчиков.

К таковым относятся Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Они не скрывают, что хотят пополнения своей семьи четвёртым ребёнком и, желательно, девочкой.

Сведения об этом они предоставили во время последнего интервью. Рудковская отметила, что хотела девочку всегда. Её муж, известный фигурист Евгений Плющенко не стал отговаривать супругу от этого желания.

Значит, не за горами время, когда это звёздное семейство заведёт четвёртого ребёнка. С их слов, в этом направлении они работают уже «весьма активно».

Фолловеры звездной пары ожидают, что Рудковская уже в ближайшем времени заявит о своей очередной беременности. Они желают, чтобы она разродилась такой долгожданной ею девочкой.

До сих пор Рудковская и Плющенко рожали лишь мальчиков.

Рудковская рассказала, как сильно меняется женщина, становясь матерью. При этом она уверена, что при разных «возрастных отметках» эти чувства совершенно разные.

С её слов, когда в 27 лет у неё родился Николай, она вообще не соображала, что это такое. Саша появился на свет, когда ей было 38. Это, сказала Рудковская, уже совершенно другое. В таком возрасте становишься уже «матерью-наседкой». Постоянно прислушиваешься даже к дыханию своего ребёнка и биению его сердца.