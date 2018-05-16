Фанаты затравили «вечно вываливающую грудь девушку» Тимати

Сегодня, 20:43

Модель Анастасия Решетова ведет довольно однообразную жизнь в Instagram. Аккаунт 22-летней красотки то и дело пополняется фото обнаженных частей тела.

Чрезмерная откровенность состоящей в любовных отношениях с рэпером Тимати модели частенько бесит ее подписчиков. Под постами Решетовой все реже можно встретить доброжелательные комментарии. «Вечно вываливающую грудь девушку» фанаты затравили на почве недалекости и вульгарности, советуя Тимати подыскать более скромную избранницу.

Поведение подписчиков задело 22-летнюю красотку, отреагировавшую закрытием комментариев в Instagram. Все, оскорблениям под фото Решетовой пришел конец, однако в ее постах продолжается демонстрация обнаженных частей тела.

Снимком вот такого откровенного сарафана модель ознаменовала пополнение словарного запаса словом «амбивалентность».

«Трудно живется амбивалентным натуралам, зато не скучно», - попыталась Решетова донести фанатам что-то.