Собчак показала своего идеального мужчину

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Ксения Собчак поделилась фото идеального мужчины. Меньше, чем за час, оно собрало около 33 105 «лайков».

Журналистка и политик Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками фотографией «идеального мужчины». Во время завтрака звезда сделала фото, которое разместила в своем Instagram с подписью «Так выглядит мой идеальный завтрак в идеальном отеле с идеальным мужчиной!». Мужчиной оказался муж Ксении – Максим Виторган.

Мнения поклонников в комментариях разделились. Многие подписчики Ксении подвергли критике не только физическую форму Максима, который на фото в одном трико, но и выражение его лица: «Спортивным парнем явно не назовешь.», «Че там в нем идеального? Печальная носогубка? Морщина стресса?», «Ну и выражение лица. Ксюшу без макияжа увидел? Все никак привыкнуть не может».

Впрочем, были и положительные отзывы: некоторые отметили, что супруг звезды явно похудел, а также желали паре любви и семейного благополучия.

Критике подвергся не только супруг блондинки, но и ее методы в воспитании сына Платона. Но, в данном случае, жаловались не фанаты, а мать телеведущей - Людмила Нарусова. Она заявила, что ребенка купают в воде с 33-градусной температурой, а прогрессивные методы воспитания внука всегда волновали бабушку Платона.