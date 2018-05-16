YouTube стал лидером среди мобильный приложений в Южной Корее

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Согласно опросу аналитической компании WiseApp, среднестатистический кореец тратит около 882 минут на просмотры видеороликов YouTube. Согласно эти данным, видеохостинг стал лидером среди других приложений для смартфонов в Южной Корее.

Новое исследование аналитической компании WiseApp провело опрос среди жителей Южной Кореи. Большинство опрошенных ответили, что YouTube является для них наиболее важным приложением на смартфоне. Среди любителей посмотреть видео были как подростки, так и 40-летние граждане. А те, кому более 50 лет, предпочли Kakao Talk.

Согласно данным WiseApp, в апреле 2018 года 7,6 млрд минут было потрачено подростками на просмотры роликов в YouTube. Этот показатель превосходит общую сумму потраченного времени жителями Южной Кореи на другие приложения. Так они тратят всего 2,4 млрд минут на мессенджер Kakao Talk, и лишь 1,6 млрд минут на друзей в Facebook.

Представители аналитической компании WiseApp заключили, что всего за два года время, которое пользователи тратят на просмотр видео в YouTube, увеличилось в три раза с 2016 года. Они подсчитали, что приложение использовали 29,2 миллиона человек, которые потратили более 882 минут на просмотры видеороликов.