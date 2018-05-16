Максим Фадеев возмущён телеэфирами вокруг Джигарханяна

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Вокруг состояния известного актёра и его семейных отношений до сих пор продолжаются настоящие шоу. Они не могут не сказываться на состоянии его здоровья.

С негодованием по поводу этого уже выступили многие известные личности. В этот раз своё мнение на этот счёт сообщил продюсер Максим Фадеев. Он высказал его в своём аккаунте в Instagram.

Фадеев разгневался после просмотра очередного ток-шоу, посвящённого конфликту Армена Джигарханяна с его бывшей женой Цымбалюк-Романовской.

Фадеев особенно недоволен тем, что в шоу, транслировавшемся на «Первом» в «Пусть говорят», было показано, как Цымбалюк-Романовская пускает слезу, узнав, что состояние её бывшего мужа резко ухудшилось.

В основном, он возмущался тем, как долго телеэфирами будут осуществляться подтягивания своих рейтингов за счёт скандалов между знаменитостями. В них они, как правило, преподносятся в невыгодном свете.

В итоге «телеразборок» их участники, с его слов, становятся «мелкими пакостниками», орущими друг на друга наподобие «животных во время брачного периода».

По последней информации, здоровье Джигарханяна вновь резко ухудшилось. Ему опять потребовалась экстренная госпитализация.

Причины этого называются разные. Элина Мазур считает, что главной причиной ухудшения здоровья Джигарханяна стала его травля со стороны журналистов и «потуги» бывшей жены актёра Цымбалюк-Романовской.