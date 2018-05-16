Фанаты обвинили Безрукова в повторении фото Галкина

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Популярный актёр Сергей Безруков выставил новый снимок, где его голова была украшена венком, как сообщает «Версия.Инфо». Учитывая, что не так давно подобное показывал телеведущий Максим Галкин, фанаты обвинили актёра в склонности к повторению снимков.

Безруков отметил, что украшение появилось благодаря стараниям младшей дочери Марии и супруги. Девочке захотелось сделать папе «корону», которая самому актёру показалась «шапкой Мономаха». Интернет-пользователи подчеркнули, что образ идёт Безрукову, однако отметили, что он не стал первым, кто такое выставил.

У телеведущего Максима Галкина тоже не так давно в Instagram появилась такая «корона», сделанная дочкой. Поэтому вышло, что Безруков повторил снимок. Комментаторы заявили, что это может стать началом нового флешмоба в Сети среди знаменитостей. Актёр пока это никак не прокомментировал.