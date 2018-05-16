Бузова выпустит новую песню «Чемпион»

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Новоиспеченная певица не думает останавливаться на достигнутом. Скоро состоится премьера новой песни.

Ольга Бузова разместила в своем профиле в Instagram новое фото, под которым анонсировала выход новой песни. Ольга написала, что ее лето уже началось с «райского острова любви», отметив, что она не может без солнышка, которое уже зарядило ее на покорение новых вершин. В конце брюнетка написала «У тебя есть весь мир. Ждете новую песню #чемпион?».

Как и всегда, в комментариях под фото звезды разыгралась схватка поклонников и «хэйтеров»: первые засыпали звезду комплиментами и теплыми словами («Оля,а ты нас заряжаешь своей энергией», «Буз, я с твоих последних песен не слезаю»), а вторые негативными отзывами об ее творчестве («Мы не ждём песен. Сжалься над Россией. Не пой.»).

Однако, большую часть, все-таки, составили слова поддержки и восхищения. Многие фанаты писали о том, что с нетерпением ждут выход новой песни: «Жду каждый твой шедевр!», «Ждем! Я восхищаюсь тобой, ты очень крутая!».