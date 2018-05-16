В Ставрополе сняли пародию на скандальный клип Филиппа Киркорова

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Студенты несколько подкорректировали представления Киркорова о молодежи, как о поколении, которое только и стремится, что «выпить и забыться». Главным рефреном клипа стал желто-синий логотип Студвесны этого года.

В Ставрополе студенты сняли пародию на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», ставший скандальным из-за его привязки к аморальному образу жизни и вредным привычкам молодежи. Ставропольские студенты, показав великолепные вокальные данные доказали в своем пародийном ролике, что у них другие приоритеты, нежели у героев клипа Киркорова. Кстати, вокалист был подобран удачно, в смысле похожести на самого «короля российской эстрады».

Пользователи неоднозначно оценили творчество ставропольских студентов. Появилось множество ироничных комментариев на тему приверженности молодых людей к трезвому образу жизни. Однако большинство пользователей, просмотревших клип, искренне лайкнули, оценив профессионализм и позитив исполнителей.