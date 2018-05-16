Мишель Серова: У нас огромная трагедия

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Дочь Александра Серова написала об утрате на своей странице в Instagram. Девушка потеряла ласкового и умного члена семьи в лице 13-летнего кокер-спаниеля по кличке Пося, умершего 15 мая от рака.

Мишель Серова написала в социальной сети, что у них произошла огромная трагедия. Согласно сообщению девушки, она потеряла настоящего члена семьи, который прожил с ней 14 лет. Оказывается, 15 мая от рака скончался ее кокер-спаниель Пося.

Мишель рассказывает, что пес отличался верностью, лаской и умом. Никакой ветеринар не смог бы помочь животному, так как опухоль активно прогрессировала, высасывая из питомца все жизненные силы. Пося худел на глазах и дочери Александра Серова было больно наблюдать за тем, как ее верного друга постепенно покидает жизнь. Боль девушки можно видеть в двух постах в Instagram, где она посещает последние строки спаниелю: Мой любимый, добрый, верный друг, член семьи, ласковый, умный кокер-спаниель. Всегда будем тебя помнить, скучать и любить. Царствие небесное».