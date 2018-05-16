Екатерина Климова показала подписчикам подросшую дочь и собаку

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Российские звёзды шоу-бизнеса продолжают радовать своих поклонников. Темы для этого они используют самые разные, лишь бы сохранить рейтинг своих страниц.

Екатерина Климова в своём аккаунте в Instagram разместила для подписчиков серию новых фото. На них видно её подросшую дочь и огромную собаку, которую ребёнок совсем не боится.

Двухлетняя Изабелла смело подходит к собаке и пытается позвать её с собой, видимо, чтобы погулять. Огромный пёс не проявляет агрессии, но искренне не понимает, чего от него хотят.

Снимки сделаны на территории загородного дома Климовой. Изабелла пытается громким голосом командовать псом, который намного выше её не только по росту, но и по весу.

Тот не понимает, что от него требует ребёнок, и остаётся недвижимым. Малышке это не нравится, и она прибегает к повышению «тональности». Однако, собака осталась равнодушной и к этому.

Многие подписчики Климовой оценили показанный ею сюжет. Они сообщили, что теперь поняли, кого в 90-е называли «деловой колбасой».

Изабелла является дочкой Екатерины Климовой от брака с актёром Гелой Месхи. Их свадьба состоялась в 2015 году.