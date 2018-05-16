Элина Мазур: Травля журналистов довела Армена Джигарханяна до больницы

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Официальный представитель народного артиста обвинила в серьезных проблемах со здоровьем актера его бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую и надоедливых папарацци.

По словам помощницы Армена Джигарханяна, пожилой артист просто не выдерживает натиска СМИ и общественности. Возраст в совокупности с постоянным стрессом становятся результатом развития проблем со здоровьем. Вчера артист в очередной раз попал в больницу, где врачи диагностировали острую вирусную инфекцию, осложненную опоясывающим герпесом. Армен чувствовал себя удовлетворительно, и от госпитализации отказался.

Мазур утверждает, что до больницы артиста довела очередная телепередача с участием экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. В эфире были показаны снимки, выполненные папарацци, на которых Джигарханян очень плохо выглядит, а бывшая пианистка делала вид, что впервые их увидела. Эллина заявила, что произошедшее является прямым следствием травли со стороны журналистов. Все ужаснулись внешним видом артиста на фотографиях, но не стоит забывать, что на них запечатлен 82-летний мужчина, только что удравший из больницы.

Представительница народного артиста подчеркнула, что здоровье Армена Джигарханяна останется на совести журналистов, которые ни разу не дали ему как следует пройти лечение.