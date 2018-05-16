Светлана Лобода опровергла слухи о своих родах в США

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Недавно в СМИ появилась информация, что Светлана Лобода родила ребёнка в США. Известная певица на своей странице в Instagram опровергла слухи, показав снимок с округлившимся животом.

Лобода сопроводила снимок следующим текстом: «слухи обо мне пока слишком преувеличены». Поклонники сразу поняли, что певица ещё не родила и подтверждением этому является сама публикация. На снимке видно, как Лобода стоит с округлившимся животом, делая на нём акцент.

В комментариях после этого начали засыпать исполнительницу вопросами о том, кто отец ребёнка, когда примерно роды и где именно они состоятся. Некоторые уточнили, что малыш должен родиться непосредственно на территории Украины или же России. Стоит отметить, что большинство считает отцом Тилля Линдеманна, солиста группы «Rammstein», однако подтверждений этому не поступало. Некоторые посчитали, что слова Лободы о слухах касались именно отцовства Линдеманна, а не родов в США.