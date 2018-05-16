Трусы "до ушей": Звездные красотки задали устаревший пляжный тренд

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В преддверии летнего сезона знаменитости присоединились к эротичному тренду, который зародился в 1990-х. Они публикуют фото в купальниках, нижняя часть которых натянута выше бедер.

Ким Кардашьян-Уэст разместила в своем микроблоге сразу несколько фото в натянутых трусах. Красотка с шикарными формами позировала на пляже и перед зеркалом. Ее тренд подхватили модели Эмили Ратаковски, Белла Хадид и Деми Роуз, певица Рита Ора и иные знаменитости.

Все как одна подхватили устаревший пляжный тренд, и пополняют свой Instagram эротичными фото в трусах "до ушей", подчеркивая тем самым пышные бедра и округлые ягодицы.