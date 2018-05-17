В студии "Секрет на миллион" Алена Свиридова рассказала о своих мужчинах

Сегодня, 04:15

Предельная откровенность 55-летней актрисы в рассказе о проблемах ее отца, мужчинах, детях, а также тайна семьи даст заслуженной артистке России возможность стать обладательницей 1,5 млн рублей.

Очередной героиней телешоу «Секрет на миллион» станет певица и актриса Алена Свиридова. Ведущей программы Лере Кудрявцевой удалось выведать много интересных подробностей о личной жизни артистки. В довольно откровенном диалоге Свиридова, смело назвавшая себя пенсионеркой, рассказала о кризисе среднего возраста, о принятии «новой себя».

Важной темой для беседы стали отношения заслуженной артистки России, у которой всегда были толпы воздыхателей. Алена объяснит, почему через 5 лет отношений сбежала от первого супруга, подарившего ей сына и фамилию, какие трудности она пережила, будучи женой дипломата, и об изменах третьего любимого: "Я не первая, кому наставляют рога, это не такой уже большой прецедент. И вся наша жизнь стала такой дешевой...". Зрителей ждет откровенный рассказ о юном возлюбленном, годящемся Свиридовой в сыновья, который стал отцом ее ребенка Гриши, и почему этого «молодого козла» пришлось выставить за порог, а также узнают, почему певица отказывается выходить замуж за Давида.

Большое внимание она посвятит проблемам с отцом. Певица поведает о службе папы на Севере, и его проблемах с алкоголем.

Выпуск покажут в субботу на телеканале "НТВ".