Беременная Ева Лонгория снялась для журнала «Iris Covet»

Сегодня, 04:45

Звезда популярного сериала «Отчаянные домохозяйки» приняла участие в фотосессии. Актриса в очередной раз доказала, что беременность – не повод перестать работать.

Актриса Ева Лонгория находится на последних месяцах беременности и в скором времени у них с супругом, Хосе Бастоном, будет пополнение. Однако, это не помешало Еве принять участие в фотосессии для летнего номера журнала «Iris Covet». Некоторыми фото актриса поделилась в своем профиле в Instagram и, по ее словам, очень надеется, что читателям понравится новый выпуск журнала. Поклонники отметили, что беременность Еве очень идет и делает ее еще красивее.

Напомним, что в одном из интервью звезда рассказала, что ее муж не хотел, чтобы пресса узнала об интересном положении супруги, и старался до последнего это скрывать. Сама Ева отнеслась к ситуации с юмором, отметив, что как только ей стоить набрать пару лишних кило, как сразу журналисты пишут о том, что она беременна.

Ранее стало известно, что Ева Лонгория получила звезду на аллее славы и, будучи беременной, не пропустила столь важное событие в своей жизни и карьере.