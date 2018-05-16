36-летняя Надежда Мейхер отчаялась и потеряла вкус к жизни

Сегодня, 17:03

На своей странице певица рассказала о том, как она стала чувствовать себя после 30 лет. 36-летняя Надежда Мейхер призналась, что она уже ни на что не надеется и живёт без очарования.

Опубликовав фотографию своего селфи без макияжа, 36-летняя звезда продемонстрировала первые морщинки. В описании Надежда Мейхер призналась, что после того, как ей исполнилось 30 лет, она потеряла надежду и вкус к жизни. Теперь телеведущая не очаровывается, но, при этом, не разочаровывается. Её жизнь спокойна и размерена, ведь она более не пытается никому что-либо доказать или же добиться признания от окружающих. Также Надежда Мейхер заметила, что в 36 лет она более не оправдывает ожиданий других людей и живёт по своим правилам.

Подписчики согласились со своим кумиром. Одна из поклонниц заметила, что публикации Надежды Мейхер всегда мотивируют её, а певица выбирает актуальные темы.