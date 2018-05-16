Миро: Виктория Боня «косит» под Анджелину Джоли

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Интересный коллаж блогеру прислала подписчица в Instagram, где российская модель вышла на красную дорожку в платье, схожим с нарядом звезды Голливуда. Лено Миро довольно жестоко расписала стремления Бони, закончив статью фразой: «Завидуете Бонечке, смерды?».

Лена Миро написала: «Довольно долго люди не понимали, кого же копирует, к чему стремится Виктория Боня. Нет, ну серьёзно наркоманит, пыжится, из штанов перед каждым встречным выпрыгивает, а куда все устремления непонятно было. Я грешным делом даже думала, что Боня копирует Шайхисламову, но оказалось нет. Виктория Боня это русская Анджелина Джоли. Не ожидали?».

По мнению блогера, путь к образу Анджелины Джоли Боня выбрала не очень удачным, начиная в «Доме-2» и сожительством с геями, заканчивая «мексиканской забористой травой». Голливудскую звезду, в свою очередь, Миро назвала наркоманкой и истеричкой. Скандальная Лена, помимо своего резкого мнения, дает и дельные советы своим подписчикам. Так она опубликовала ТОП-7 рекомендаций в подготовке кожи к лету.