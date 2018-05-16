Киркоров выругался во время интервью в Лиссабоне

Сегодня, 15:32

В эфире шведского телеканала Киркоров позволил себе исконно русские выражения, не стесняясь окружающих его людей. Такое поведение вызвало у всех неподдельный шок.

Ведущие телеканала в Лиссабоне объявили: "Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений". Так пришлось объяснить неприличное поведение знаменитого певца Филиппа Киркорова, который прям в эфире канала выругался: "А нельзя не шуршать и пойти на *** отсюда? Спасибо!".

Такое интервью вошло в эфир, что просто поразило зрителей и журналистов. А вывел его из себя шум за кадром, который, видимо, отвлекал звезду.

Напомним, что совсем недавно в сети обсуждали его "бешенный" взгляд на концерте, когда Филипп объявил свой новый клип "Цвет настроения синий" абсолютным рекордсменом, ведь за 15 дней он собрал более 25 млн просмотров в Youtube.