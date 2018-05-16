Сосед Марьянова по палате рассказал об ужасах последних дней артиста

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Последние 2 недели своей жизни в реабилитационном центре актер провел как в тюрьме, находясь под воздействием сильных препаратов, подвергался пыткам.

Подробности гибели российского актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье все еще под завесой тайны. По версии врачей мужчина погиб в результате ТЭЛА. Однако некоторые обстоятельства смерти артиста до сих пор не ясны. Например не известно, как в организм Марьянова попали сильнодействующие лекарства, применяемые при маниакальных состояниях, ведь реабилитация артиста была исключительно психологической.

Недавно Борис Котов, сосед Марьянова по палате, рассказал страшные подробности о болезни Марьянова и о содержании в центре. По словам москвича, пациентов в «Фениксе» содержали как преступников в тюрьмах. Артист пришел в клинику добровольно, уйти ему не позволяли. У него не было возможности даже поговорить с близкими, так как мобильный телефон отняли. За 10 суток реабилитации он лишь дважды смог пообщаться с супругой Ксенией Бик по телефону.

Методы реабилитации были чудовищными: пациентов наказывали, принуждали всю ночь писать тексты, находясь в духоте, часто не разрешали спать, а порой заклеивали рты скотчем. После очередного припадка Марьянова работники начали пичкать в него снотворные препараты без контроля врачей. Котов рассказал, что лекарства, которые Марьянов получал от волонтеров, в аптеках просто так не приобретешь.