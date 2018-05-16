Ксения Собчак показала, как её приняли на Каннском кинофестивале

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Звезда рассказала и показала своим подписчикам, как её приняли на Каннском кинофестивале. Ксения Собчак презентовала в русском павильоне фильм об отце, которого она рано потеряла.

На странице в Instagram телеведущая поблагодарила всех, кто присутствовал на её презентации фильма в русском павильоне. На 71-м Каннском кинофестивале Ксения Собчак представила свою ленту про отца. Анатолий Александрович Собчак ушёл из жизни, когда звезде было 19 лет. Телеведущая рассказала, что было много западной и российской прессы, и что она считает это событие важным для иностранного проката. Премьера её фильма в Москве состоится 12 июня.

В комментариях подписчики поздравили кумира и отметили, что она очень талантлива. Теперь они с нетерпением ждут возможности посмотреть на её творчество. Также был оценён стильный наряд звезды на презентации. Некоторые стали упрекать телеведущую в том, что она вновь «пропиарилась» за счёт имени своего отца, так как ей самой нечем удивить зрителя. Они заметили, что в отличие от своего отца, сама Ксения позорит свою фамилию и память Анатолия Александровича.