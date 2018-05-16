"В ад": Откровенный снимок Бузовой вызвал шквал гнева со стороны поклонников

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Ольга Бузова не перестаёт удивлять поклонников откровенными снимками. Очередная фотография стала поводом для критики со стороны поклонников в адрес певицы.

«Птичка летит домой», - с таким текстом появилась публикация на странице Бузовой. На снимке обнаженная певица стоит спиной к камере. Интимные части звезды прикрывает спадающая белая простыня, закрывая всё то, что находится чуть ниже спины Ольги. Поклонники Бузовой отреагировали на снимок довольно резкой критикой.

«Птичка летит в ад!» - гласит один из комментариев. Подписчики удивленны тому, что Ольга решила опубликовать подобную фотографию. Они ждут того момента, когда певица перестанет стесняться и начнёт публиковать свои голые фотографии, так как у неё, по их мнению, не осталось больше способов привлекать к себе внимание интернет-аудитории. Даже преданные фанаты Бузовой отметили, что откровенных снимков слишком много, из-за чего интерес к её персоне утрачивается.