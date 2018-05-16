Стройный Басков восхитил фанатов внешним видом

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Звезды отечественного шоу-бизнеса массово поддерживают тренд стройности и здорового тела, избавляясь к лету от лишних килограммов.

«Скоро лето, пора готовиться», - прокомментировал фото из спортзала Николай Басков.

Любой разбирающийся в физиологии человеческого тела спортсмен огорчит именитого певца, ведь существенно похудеть или нарастить мышечную массу за 2 недели невозможно. Однако звезда шоу-бизнеса не нуждается ни в первом, ни во втором. На снимке с качалки Басков довольно подтянуто выглядит.

Стройный исполнитель восхитил привлекательным внешним видом многочисленную армию фанатов, засыпавшую кумира сотнями лестных комментариев. Некоторые из подписчиков отметили, что певец перестарался и чрезмерно похудел.

Ранее Басков и его «вечная» невеста Виктория Лопырева снова перенесли дату свадьбы. На этот раз звезды намерены жениться, если сборная России дойдет до финала ЧМ-2018. Отличный способ завуалировано заявить о нежелании узаконивать отношения.