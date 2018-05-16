Виктория Боня раскрыла богатого французского ухажера

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На красной дорожке Каннского кинофестиваля появился успешный нефтерейдер Пьер Андюран. Под руку бизнесмен вел звезду российского шоу-бизнеса Викторию Боню.

Ранее экс-ведущая «Дома-2» отказывалась рассказывать журналистам о своем избраннике, активно путешествуя по Франции. Раскрыть богатого французского ухажера Боня решила максимально эффектно – на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Избранником светской львицы оказался бизнесмен Пьер Андюран, успешно реализовавший себя в нефтерейдерстве. У француза есть опыт отношений с российскими женщинами – пару лет назад он развелся с моделью из РФ.

Роман Бони и Андюрана зашел довольно далеко, пара успела познакомить друг с другом детей от первых браков. Тишь да гладь в личной жизни экс-звезды «Дома-2» обрадовала армию ее поклонников. Фанаты завалили кумира пожеланиями счастливой совместной жизни с французским бизнесменом.