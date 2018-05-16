«Борода растёт, голова лысеет»: Егор Крид очаровал поклонниц новым образом

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Популярный российский артист Егор Крид продолжает сводить с ума своих поклонниц. На этот раз молодой исполнитель похвастался новым стилем и прической.

Егор Крид на своей официальной страничке в сети Instagram предстал перед поклонниками в непривычном образе. Артист решил кардинально сменить свою прическу и избавиться от фирменной челки. Фанаты оценили стиль Крида, о чем с восторгом и написали в комментариях под фото.

«Такой вид, делает тебя мужественнее», «Как у принца Уильяма», «С такой улыбкой любая прическа подойдёт», «Только не становись полностью лысым», «Очень идет тебе короткая стрижка, 5 лет скинул», «Ну настолько милый стал», «Тебе очень идёт», «Надеюсь, не побреешься на лысо? В этот раз уже серьёзно», - прокомментировали преображение Крида поклонники.