Мария Кожевникова: "Моя красота – просто генетика"

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Звезда «Универа» может быть и разочаровала некоторых поклонниц своим смелым утверждением, но факты говорят сами за себя, родословная 33-летней актрисы заслуживает отдельного внимания. Кожевникова имеет, что называется, могучие генетические корни.

Мария, приходясь дочерью знаменитого советского хоккеиста Александра Кожевникова, дважды награжденного олимпийским «золотом», вправе утверждать на своей страничке в социальной сети, что ее красота – просто генетика. Хотя, далее в своем недавнем посте, актриса раскрывает несколько секретов поддержания красоты и молодости. Например, лишение предрассудков в отношении к косметологам. По убеждению Марии, индустрия красоты, стала глобальным явлением. Главное, не ошибиться в выборе именно своего визажиста.

На своей страничке Кожевникова представила подписчикам человека, которому она полностью доверяет свою красоту, как в настоящий момент, так и в развитии. Это некая Ольга Дагиевна, о которой актриса говорит только в превосходных степенях. Что это, рекомендация пользователям или реклама, пока неизвестно. По крайней мере, поклонники Марии могут убедиться в ее красоте и молодости.