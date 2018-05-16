Анджелина Джоли продолжает шокировать Голливуд траурными нарядами

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Знаменитая актриса и одна из самых красивых актрис мира Анджелина Джоли продолжает огорчать преданных поклонников и шокировать Голливуд. На днях звезду снова увидели в траурном наряде, который в последнее время повсюду сопровождает знаменитость.

После громкого развода с Брэдом Питтом актрису Анджелину Джоли поклонники видят только в нарядах траурного цвета. Исключением стала киноцеремония, куда актриса пришла в белом платье с перьями. Стоит отметить, что в последнее время Джоли предпочитает совсем не посещать звездные тусовки и публичные церемонии.

Недавно папарацци застали актрису с детьми в Голливуде. Анджелина не сала изменить своему «черному» стилю и надела платье, кардиган и туфли-лодочки черного цвета. Напомним, что актриса все ещё продолжает проходить курс лечении у психолога, после последнего нервного срыва.