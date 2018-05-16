Мама Тимати: "На нас смотрели с ужасом и восторгом"

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Стоит отметить, что Симона осталась под впечатлением от привычек детей в американских или азиатских семьях. Свое мнение мать знаменитого рэпера высказала в Instagram.

Мама Тимати вместе с Алисой отправились на океан, где отдыхают множество семей со всего мира. Бабушке было над чем подумать и сравнить методы воспитания. Симона написала: «... среди европейцев очень мало плавающих детей, среди русских много, среди азиатов их нет вообще... нарукавники, жилеты, даже какая-то простите «фигня» на голове, чтобы держать её на поверхности. На нас смотрели с ужасом и восторгом, как на обезьянок в цирке, особенно, когда Алиса плавала в океане. Не понимаю, почему детей не учат с младенчества, ведь неумение значительно опаснее».

Также Симона отметила, что в ресторанах у каждого ребенка в одной семье есть личный планшет и поедание пищи проводится под индивидуальный мультик, транслируемый на своем гаджете. Помимо того, бабушке Алисы не нравились угощения, которые давали аниматоры на детских праздниках, ведь они вредны для маленького организма. Дочь Тимати отказалась от газировки и попкорна, предлагаемого сказочным героем.